Star Wars: Gabriel Luna vorrebbe interpretare Ezra Bridger

Gabriel Luna vorrebbe entrare a far parte della saga di Star Wars, possibilmente nella versione live action di Ezra Bridger.

Ospite di The Last of Pods, l’attore ha confessato di aver scritto a Dave Filoni per chiedere la parte di Ezra, non ricevendo purtroppo risposta:

Ho scritto una lettera a Dave Filoni qualche tempo fa ed è ancora un mio sogno. Voglio dire, ci sono tutti i tipi di possibilità in quell’universo. Ne stavo parlando con Neil alla festa della serie e gli ho detto: ‘Sì, Neil, fino a quando non faremo quello, fino a quando non arriverà il momento in cui faremo Star Wars’. Questo è solo un mio desiderio e speranza, ma ancora una volta, mi preparerò sempre come se avessi già ottenuto il lavoro. Se quel giorno dovesse mai venire, sarò pronto. Questo ero io che lanciavo la mia proposta per un certo Ezra Bridger. Questo è successo anni fa, non sapendo mai se avrebbero mai fatto qualcosa con Ezra. Ma lui è probabilmente il mio personaggio preferito, oltre a Luke. Beh, in realtà, mi dispiace, ma la classifica reale è R2, Luke, ed Ezra Bridger.

Negli ultimi mesi, ci sono state voci di corridoio che vorrebbero Eman Esfandi nei panni di Ezra, distruggendo i sogni di Gabriel Luna, ma al momento non è ancora stato confermato da Lucasfilm. Nel frattempo, potete vedere l’attore in The Last of Us nel ruolo di Tommy.

Fonte: Screen Rant