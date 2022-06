Come negli anni passati anche il volume 1 della stagione 4 di Stranger Things è pieno di citazioni ai film horror. In questo articolo potete trovare tutte quelle che siamo riusciti a riconoscere.

A Nightmare on Elm Street (1984)

Il film che più viene citato durante questa stagione 4 di Stranger Things è sicuramente A Nightmare on Elm Street, il primo storico capitolo della saga con Freddy Krueger. Non solo la somiglianza tra il modus operandi di Vecna e quelli di Krueger, ma proprio la morte di Crissy (Grace Van Dien), nel primo episodio, è simile a quella di Tina (Amanda Wyss) nel primo capitolo del franchise, che viene sollevata in aria e fatta a pezzi di fronte al suo terrorizzato fidanzato.

Un altro punto in comune tra i due mostri è il fatto di prendere in giro le proprie vittime. E se questo non vi bastasse, c’è anche Robert Englund, come guest star nei panni di Victor Creel. Alla sua prima apparizione, graffia una superficie metallica, una delle firme di Freddy Krueger.

Hellraiser (1987)

Vecna assomiglia però a un altro personaggio della cultura horror: Pinhead di Hellraiser, e con il mostro di Clive Barker condivide anche la precedente natura umana. Inoltre entrambi hanno una voce profonda, il tono adottato da Vecna è simile a quello utilizzato da Doug Bradley.

Carrie (1976)

Non c’è stagione di Stranger Things senza una citazione al re dell’horror Stephen King. Il volume 1 della stagione 4 non fa eccezione, citando Carrie in più occasioni. Non solo con Undici (Millie Bobby Brown) ricoperta di sangue, ma anche nella scena coi bulli, quando viene ricoperta di frullato, richiamando l’iconica scena del ballo e del sangue di maiale.

A margine la villa di Victor Creel ricorda quella di It e di Black House.

Eraserhead (1977)

In Eraserhead, David Lynch utilizzò le correnti elettriche come qualcosa che unisce o collega realtà e/o dimensioni diverse. In Stranger Things la questione è meno astratta, ma in questa stagione rivisitiamo l’idea già vista con Will, ma dal punto di Nancy. Negli ultimi episodi utilizzano le luci per comunicare tra un mondo e l’altro.

Il silenzio degli innocenti (1991)

Il corridoio che porta Nancy (Natalia Dyer) e Robin (Maya Hawke)alla cella di Victor Creel è un chiaro richiamo al manicomio in cui si incontrano Clarice (Jodie Foster) e Hannibal (Anthony Hopkins) nel film del 1991.

The Dark Phoenix Saga (1980)

Non si tratta di una produzione horror a tutti gli effetti, ma la stagione 4 di Stranger Things ha qualche richiamo con la storica saga degli X-Men. Il club di Dungeons and Dragons di Eddie si chiama Hellfire Club, come quello delle storie Marvel che condusse parzialmente Jean Grey a diventare la Fenice Nera. L’altro parallelo è ovviamente con Undici, forza del bene che con bullismo e cattiverie può trasformarsi in una forza distruttrice.

The Gate (1987)

Uno dei momenti più entusiasmanti del Volume 1 vede Steve (Joe Keery) entrare in un portale sul fondo del lago. Si tratta di una citazione al portale inter dimensionale, e alle creature che vivono nell’altro lato, create nel classico del 1987 di Tibor Takács.

The Ring (2002)

Nonostante non ci siano VHS maledette, anche in Stranger Things le vittime hanno circa una settimana prima di morire per la maledizione di Vecna, proprio come quelle di Samara. Inoltre anche le facce smunte e distorte, sono molto simili a coloro che hanno visto il terribile video del pozzo.

La quarta stagione di Stranger Things è disponibile su Netflix con la prima parte e l’1 luglio con la seconda.

