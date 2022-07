La stagione 4 di Stranger Things sarebbe dovuta finire diversamente per Max, che sarebbe dovuta morire definitivamente per mano di Vecna.

Durante il recente Stranger Things Aftershow, Ross Duffer ha confermato che il personaggio di Max non doveva sopravvivere al termine della stagione:

È stata discussa come una possibilità. Per un po’ è quello che sarebbe dovuto succedere. Ma siamo finiti in questo… Volevamo chiudere con un po’ più di una domanda alla fine della stagione. È ancora davvero tutto molto vacuo e non sappiamo davvero se Max starà bene. Volevamo lasciarlo in sospeso mentre ci dirigiamo nella stagione 5.