Uno degli aspetti più apprezzati della stagione 4 di Stranger Things è sicuramente la realizzazione degli effetti speciali.

Julien Hery, il supervisore degli effetti speciali di Stranger Things, ha parlato recentemente con Collider della penultima stagione dell’amata serie Netflix. Hery ha raccontato che una scena del Sottosopra ha richiesto ben due anni di lavoro per essere ultimata:

In realtà, c’è un fatto divertente, abbiamo iniziato prima della pandemia a lavorare alla serie, abbiamo iniziato a lavorarci più di due anni fa. Abbiamo iniziato a sviluppare alcuni look, abbiamo iniziato a lavorare sugli assets prima della pandemia. E quando ci siamo dovuti fermare, abbiamo continuato a lavorare su uno o due scatti. Uno è una sequenza che va da Hawkins, segue i pipistrelli, e poi atterra sulla Creel House. E questa ripresa ci ha richiesto quasi un anno e mezzo o due anni per realizzarla, cambiando l’animazione, e c’era un sacco di tempo, quindi ci è voluto così tanto tempo per sviluppare la scena. É stato molto bello.