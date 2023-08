Il CEO di Nexstar Media Group, Perry Sook, ha dichiarato che alcuni show come Superman & Lois e Walker potranno tornare solo nel 2024 sugli schermi di The CW a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

The CW potrà comunque proporre agli spettatori la maggior parte della programmazione prevista grazie al materiale già girato e prodotto.

A pagare le conseguenze degli scioperi indetti da WGA e SAG-AFTRA saranno invece gli show Superman & Lois, Walker, All American e All American: Homecoming. Sook ha spiegato:

Più verrà prolungato lo sciopero, più verranno posticipati nei mesi successivi del 2024.

Il network ha comunque rassicurato gli azionisti spiegando che proporrà altre serie e reality in grado di mantenere l’attenzione:

Ci piacciono le nostre chance in questo ambiente caotico. Quando gli altri hanno paura, noi abbiamo la tendenza a ottenere grandi successi.

Lo sciopero, secondo il CEO di Nextstar, non dovrebbe avere particolari conseguenze:

Siamo certi che non ostacolerà il progresso in corso tra le fila di The CW. La maggior parte della nostra programmazione era materiale già sviluppato e per i reality.

Che ne pensate dei problemi che stanno affrontando i network per gli scioperi? Siete dispiaciuti che l’uscita delle serie The CW come Superman & Lois rischia di essere posticipata nel corso del 2024?

Potete rimanere aggiornati sulla serie Superman & Lois grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TVLine

Sciopero degli sceneggiatori: gli ultimi aggiornamenti