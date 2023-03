Ted Lasso è tornato il 15 marzo con la stagione 3 in esclusiva su Apple TV+, e gli ascolti della premiere hanno superato quelli della stagione 2.

Secondo SambaTV 870,000 visualizzazioni negli Stati Uniti, una crescita del 59% rispetto alla premiere della stagione 2, che contava 546,000 visualizzazioni.

Apple TV+ non ha comunicato i dati ufficiali, come per nessuna delle altre serie tv, ma ai tempi annunciò che la premiere della stagione 2 era il nuovo prodotto più visto della piattaforma.

Di seguito la sinossi ufficiale della stagione 3:

Nella terza stagione di Ted Lasso composta da 12 episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt). Nel frattempo, mentre Ted (Jason Sudeikis) affronta le pressioni sul lavoro e continua a lottare con i suoi problemi personali, Rebecca (Hannah Waddingham) si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley (Juno Temple) cerca di diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. Le cose sembrano andare a rotoli, sia dentro che fuori dal campo, ma il Team Lasso è pronto a dare comunque il meglio di sé.

Potete trovare tutte le notizie e le curiosità nella nostra scheda.

Fonte: Deadline