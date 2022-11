Teen Wolf: le nuove immagini del film mostrano il ritorno di Allison e del Nogitsune

Entertainment Weekly ha pubblicato delle nuove immagini del film di Teen Wolf, anticipando il ritorno di Allison e del Nogitsune.

Nella galleria, che potete vedere qui sotto, potete sbirciare in anteprima il look dei personaggi, oltre a quello del mostro Nogitsune.

Teen Wolf Movie

Teen Wolf Shelley hennigand

Dylans Sprayberry

Teen Wolf poster

Teen Wolf poster 2

Ian Bohen

Holland Roden













L’appuntamento è per il 26 gennaio 2023 negli Stati Uniti e in Canada e per il 27 gennaio nel Regno Unito, America Latina e Australia. Le date della distribuzione internazionale saranno invece rivelate prossimamente.

Il film scritto e prodotto da Jeff Davis, creatore dello show originale, racconterà quello che accade quando un terrificante male emerge a Beacon Hills. I lupi ululano di nuovo, chiedendo il ritorno di banshee, werecoyote, hellhound, kitsune e tutte le altre creature della notte. Ma solo un licantropo come Scott McCall (Posey), non più un teenager ma ancora un alpha, può unire nuovi alleati e amici fidati per lottare contro quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato.

