A Londra è in corso la Star Wars Celebration 2023 e Lucasfilm ha ora condiviso qualche anticipazione della serie The Acolyte, confermando che è in arrivo nel 2024 su Disney+.

Sul palco dell’evento dedicato alla saga è stato inoltre svelato che Joonas Suotamo ha intepretato un Wookie Jedi, mentre Lee Jung-Jae ha la parte di un cavaliere jedi.

Nel cast della serie, con star Amandla Stenberg, ci sono anche Dafne Keen, Carrie-Ann Moss, Jodie Turner-Smith, Manny Jacinto e Charlie Barnett.

Just announced at #StarWarsCelebration: The Acolyte, an upcoming Original Star Wars series from Lucasfilm coming to @DisneyPlus in 2024. pic.twitter.com/ZgLlo8LsjG — Star Wars | #TheMandalorian is Now Streaming (@starwars) April 7, 2023

The Acolyte sarà ambientato 100 anni prima de La Minaccia Fantasma, verso la fine dell’era dell’Alta Repubblica. La serie sarà incentrata principalmente sull’esplorazione di come “il Lato Oscuro della Forza riuscì a infiltrarsi nella Repubblica proprio all’apice dello splendore dei Jedi”, e risponderà alla domanda: “Come si è arrivati al punto in cui un Signore dei Sith è stato in grado di infiltrarsi nel Senato senza che nessun Jedi se ne accorgesse? Cosa è andato storto, quali scenari hanno condotto a tutto questo?”.

Che ne pensate dell’uscita di The Acolyte nel 2024? State attendendo la serie?

Trovate tutte le notizie nella nostra scheda.

