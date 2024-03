The Boys

Il team di The Boys non ha esitato a prendere ironicamente di mira Donald Trump annunciando il lancio di un paio di sneakers disegnate da Patriota.

Una settimana fa il miliardario, ex presidente degli Stati Uniti, aveva infatti messo in prevendita un modello di scarpe dorate, con dettagli ispirati alla bandiera statunitense, al prezzo di 400 dollari. L’edizione limitata prevede la produzione di 1000 paia di scarpe, tutte numerate, che potrebbero essere firmate da Trump.

Le pagine social della serie targata Amazon hanno quindi ironizzato annunciando:

Oggi, Vought International è orgogliosa di annunciare le High-Tops di Patriota! Basate sugli stivali del nostro più grande eroe, queste scarpe vi faranno provare la sensazione di essere in grado di volare. Disponibili al super prezzo di 777 dollari, con tutti i guadagni destinati alle spese legali per la sua difesa. Comprate il vostro paio prima del suo processo farsa in arrivo il 13 giugno!

Nella stagione 3 il personaggio interpretato da Antony Starr incontrava suo figlio Ryan a un comizio, durante il quale un uomo minacciava il ragazzino e protestava contro Patriota. Il personaggio aveva quindi deciso di eliminarlo immediatamente, venendo applaudito dalla folla.

Gli showrunner, anche in passato, avevano creato dei punti di contatto tra Patriota e Trump e nella quarta stagione si assisterà al processo per quanto accaduto nel season finale, situazione che in parte ricorda quanto accaduto all’ex presidente dopo l’attacco al Campidoglio.

Che ne pensate del post di The Boys che ironizza sulle sneakers firmate da Donald Trump?

Nella quarta stagione, il mondo è sull’orlo del baratro. Victoria Neuman è più vicina che mai allo Studio Ovale e sotto il controllo di Homelander, che sta consolidando il suo potere. Billy Butcher, a cui restano solo pochi mesi di vita, ha perso sia il figlio di Becca sia il suo ruolo di leader di The Boys. Il resto della squadra è stanco delle sue bugie. La posta in gioco sarà più alta del solito e loro dovranno trovare un modo per collaborare e salvare il mondo, prima che sia troppo tardi.

Il cast di The Boys vede protagonist Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. La quarta stagione accoglierà, inoltre, Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

Fonte: Instagram

