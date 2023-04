The Boys

Era questione di ore prima che arrivasse la notizia ufficiale. Qualche giorno fa, Anthony Starr aveva confermato di aver terminato le riprese. Oggi, grazie al supervisore dei VFX e produttore associato Stephan Fleet, abbiamo appreso ufficialmente che le riprese della quarta stagione di The Boys sono ufficialmente terminate per tutti. Questo sabato c’è stato infatti il party di chiusura e come è possibile notare dalla IG Story e dal post Instagram qui sotto, è stato proprio Fleet a darci un’importante anticipazione sulla conclusione della stagione.

“Dalla CN Tower di Toronto, in cima al mondo… Mi sono divertito tantissimo a vedere la nostra troupe e le persone che la rappresentano fare festa e ballare ieri sera. La produzione della S4 di ‘The Boys’ è stata davvero un’esperienza magnifica, unica nella vita, che ancora una volta ha riunito alcune delle anime migliori, più laboriose e talentuose che questo mondo possa offrire. Vi amo tutti. Che momento è questo per essere vivi“, ha scritto Fleet nella didascalia del post di Instagram che segue:

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sullo show grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Le serie imperdibili