Basata sull’omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, la serietrae la sua fama anche dal proporre spesso scene particolarmente forti per gli spettatori… e talvolta anche per i suoi stessi attori. Nella prima stagione, il personaggio diveniva “violato” da una ragazza che gli infilava le dita dentro le branchie sul suo torso. Il suo interprete,, aveva rivelato il disagio provato nel girare la scena, che gli aveva fatto venire “letteralmente la nausea”. Trovate maggiori dettagli in questo articolo.

Ma, a quanto pare, scene di questo tipo saranno presenti anche nei nuovi episodi. In vista della premiere della terza stagione dello show (in arrivo il prossimo 3 giugno), durante un’intervista di EW ad alcuni membri del cast, Crawford ha infatti ammesso che le cose diventeranno molto più strane per il suo personaggio, così tanto da fargli mettere in dubbio il futuro della sua carriera. Racconta Jensen Ackles (interprete di Soldier Boy, uno dei nuovi ingressi della nuova stagione): “Ricordo di aver letto quella roba [nello script] e che [Crawford] mi ha mandato un messaggio. Devo andare a cercarlo, ma penso che fosse qualcosa come: “Non so come farò a lavorare dopo questo“. “Penso di averlo inviato“, ha confermato Crawford stesso.

Ricordiamo che le prime due stagioni di The Boys, e lo spin-off animato Diabolical sono già disponibili su Amazon Prime Video.

Creata da Eric Kripke e prodotta a livello esecutivo da Seth Rogen ed Evan Goldberg, The Boys vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara e Aya Cash.

La serie è tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson e mostra un mondo popolato da supereroi molto amati dalla gente, tutti ‘gestiti’ da un’azienda, la Vaught. Ogni ‘Super’ ha delle peculiarità, ma tutti hanno una cosa in comune: non sono ciò che sembrano, perché — a tratti — piuttosto che essere corretti e leali tendono a comportarsi come dei villain. Per contrastare e punire sia l’azienda alle loro spalle che i ‘Super’, degli ex agenti rimettono insieme la loro squadra, i ‘Boys’.

Che ne pensate? Cosa pensate abbia preoccupato così tanto Chace Crawford nella stagione 3 di The Boys?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: EW/ CheatSheet