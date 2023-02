Jason Clarke sarà il protagonista della serie The Last Frontier, di cui Apple ha ordinato la produzione.

Il progetto è stato sviluppato da Jon Bokenkamp (The Blacklist) e Richard D’Ovidio (The Call).

Nelle dieci puntate si racconterà la storia di Frank Remnick (Clarke), l’unico militare attivo in un’area tranquilla e aspra dell’Alaska, la cui giurisdizione viene stravolta quando un aereo che trasporta prigionieri precipita in una remota zona selvaggia, liberando dozzine di criminali violenti. Avendo giurato di proteggere la città, Frank inizia a sospettare che non si sia trattato di un incidente, ma del primo passo di un piano ben ideato con delle implicazioni politiche internazionali.

La nuova serie sarà prodotta da Apple Studios e Sam Hargrave (Extraction) firmerà la regia del pilot e farà parte del team di produttori insieme a Bokenkamp, D’Ovidio e Clarke.

Che ne pensate della scelta di Jason Clarke come protagonista di The Last Frontier?

Fonte: Deadline