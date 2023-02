Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

Bella Ramsey ha anticipato alcune delle critiche che potrebbero essere fatte sulle trame gay della stagione 2 di The Last of Us.

In una recente intervista con GQ UK, all’attrice è stato chiesto se è preoccupata del backlash che potrebbero scatenare alcune delle trame della stagione 2 di The Last of Us, che vedranno non solo altri personaggi gay, ma anche altre tematiche queer:

Non sono particolarmente ansiosa per questo. So che le persone penseranno quello che vogliono pensare. Ma dovranno abituarsi. Se non vuoi guardare lo spettacolo perché ha trame gay, perché ha un personaggio trans, è colpa tua e te lo stai perdendo. Non mi farà paura. Penso che anzi sia una sfida.

