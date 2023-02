Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

The Last Of Us tornerà la prossima domenica con l’episodio 1×06, intitolato Kin, di cui è stato diffuso il trailer.

Nel video ci sono varie anticipazioni, quindi non proseguite se non volete spoiler!

Il trailer mostra il momento in cui Joel ritrova finalmente il fratello Tommy, evento che nella serie si svolgerà a Jackson. La scelta permette agli autori della serie di mostrare alcune location che nel videogioco appaiono solo in The Last Of Us Part II, come il saloon Tipsy Bison.

Nel video si assiste inoltre all’arrivo di Maria, interpretata da Rutina Wesley, e ad alcune scene d’azione.

Che ne pensate del trailer dell’episodio 1×06 di The Last Of Us? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: HBO