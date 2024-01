The Last of Us

Tra i registi della stagione 2 di The Last of Us potrebbe esserci anche Kate Herron, regista di Loki.

Secondo l’insider Jeff Sneider, la regista di Loki, Kate Herron, dirigerà almeno un episodio della stagione 2 di The Last of Us. Sneider ha ipotizzato che potrebbe dirigere più di un episodio, ma al momento non se la sente di confermarne più di uno. Ovviamente vi invitiamo ad aspettare un annuncio ufficiale da parte dei profili social adeguati.

Le riprese della seconda stagione di The Last of Us partiranno a metà febbraio visto che a quanto pare anche se Pedro Pascal si è infortunato non si rende necessario alcuno slittamento dalla produzione..

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog. In Italia è disponibile in esclusiva su Sky e NOW.

