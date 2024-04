Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

Continuano le riprese della stagione 2 di The Last of Us per HBO, con la produzione che dopo i primi due episodi si sposterà in Canada per le prossime settimane.

Secondo quanto riferito, le riprese dell’episodio 2 sono terminate e a quanto pare sarebbe diretto dal vincitore dell’Emmy Mark Mylod (Succession). In rete in molti hanno pensato che questo sarà l’episodio “catalizzatore” della storia con l’evento molto importante.

Ora la produzione si sposta in Canada, a Nanaimo, dove si terranno le prossime riprese dal 22 aprile al 31 maggio.

In precedenza i produttori avevano annunciato l’arrivo nello show, che ha come protagonisti Bella Ramsey e Pedro Pascal, di Young Mazino, Isabela Merced e Catherine O’Hara.

La serie, disponibile in Italia grazie a Sky e NOW, è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

