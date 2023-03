Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Nel corso degli ultimi mesi, Bella Ramsey ha commentato ogni episodio di The Last of Us su Twitter, compreso il finale di stagione disponibile da ieri.

L’attrice ha utilizzato momenti della serie per commentare quanto avveniva a schermo, sia per chiedere al pubblico come stesse durante l’attacco all’ospedale:

Sia per commentare il finale vero e proprio, lanciando l’hashtag relativo alla sua ultima battuta:

Per poi concludere con un commento sulla stagione 1 di The Last of Us:

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

