The Last of Us

Seth Rudetsky, compositore e artista di Broadway, ha svelato come è stata scelta la canzone Long Long Time per l’episodio 3 di The Last of Us.

Nei titoli di coda dell’episodio, Rudetsky viene ringraziato per la consulenza sulla scelta della canzone. In un recente video sul suo canale Youtube, l’artista ha svelato come è stata scelta Long Long Time di Linda Ronstadt e perché è perfetta per la scena:

Craig mi disse: “Ho bisogno di una canzone come ‘I Miss the Music’ dei Curtains, ma idealmente qualcosa di un po’ più vecchio, una canzone che un uomo potrebbe cantare riguardo a una ragazza, una canzone che contenga quel bellissimo desiderio per qualcuno che non puoi avere o per qualcuno che non c’è più. E ha detto che doveva essere una melodia per una serie tv. Quindi ho pensato per prima cosa a “Her Face” di Carnival! Craig l’ha ascoltata e mi ha scritto che era perfetta. Ma gli ho detto che avevo più proposte, e così gliele ho mandate. Mi ha svelato il segreto della scena: doveva essere una canzone che un uomo potrebbe cantare su una ragazza, ma forse anche per un uomo che è nascosto nell’armadio. Non si poteva usare la canzone di Carnival! – si chiama “Her Face”, quindi non è la scelta corretta. Quindi mi ha inviato la sceneggiatura. Un uomo chiuso in se stesso canta una canzone e un altro uomo al suo fianco ascolta e sa che non canta per una ragazza. Ci ho pensato e beh, la mia canzone devastante preferita è “Long, Long Time”. Più tardi Craig mi scrisse: “Oh mio Dio, questa canzone!” E basta. Era il 3 febbraio, due anni fa, e poi me ne sono davvero dimenticato. Voglio dire, era proprio come uno dei nostri regolari scambi di messaggi. Poi questa settimana ho iniziato a essere contattato da tutte queste persone che mi dicevano: “Oh mio Dio, grazie per la canzone!” Non capivo. Non ho visto l’episodio perché – e questo è così showbiz – stavo facendo un concerto con Chita Rivera. Nulla di che, solo un concerto con la leggenda di Broadway Chita Rivera. Quindi non sapevo cosa stesse succedendo. Ed è stato così gentile da parte di Craig menzionarmi in un’intervista perché questo episodio ha colpito tutto il mondo. Ogni singolo giornalista l’ha raccontato. Lavoro nel settore da 25 anni e non ho mai ricevuto una pubblicità così straordinaria. È stato così meraviglioso e così folle perché, non so perché mi sto prendendo il merito – non ho scritto la canzone, non l’ho cantata. È come quando mia madre dice: “Oh, ho scoperto Bette Midler perché l’ho vista al The Mike Douglas Show”. E io le rispondo: Hai scoperto Bette Midler? Bene, grazie mille. Ho sempre amato molto “Long, Long Time” e questo mi rende davvero felice perché fondamentalmente tutta la mia carriera è far capire alle persone chi ha talento e chi è fantastico. Mi sento come se tutto il mio programma radiofonico fosse basato su me che dico: “Oh mio Dio, devi sentire quanto è bello!” Ho amato quella canzone per così tanti anni e mi rende così felice che ora tutti dicano: “Questa canzone è fantastica”. E io rispondo con “Lo so”. E sono anche molto felice che questa grande attenzione su di me sia stata tramite una canzone che non è di Broadway. Per quanto ami Broadway, amo tante altre cose. Adoro le persone di talento. C’è una battuta in Wicked, quando Madame Morrible dice qualcosa del tipo “Posso individuare il talento, questo è il mio talento” e penso, beh, non è un vero talento. Ma il punto che la mia cosa preferita è dire alla gente: “Capisci quanto è incredibile questa cosa?”

Fonte: Deadline