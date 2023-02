Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 5 di The Last of Us è comparso anche il Bloater, uno degli infetti mutati più temibili. Non proseguite nella lettura se non avete ancora visto l’episodio.

Barrie Gower, l’addetto alle protesi in The Last of Us, ha creato il bloater per il suo debutto in live-action. Il quattro volte vincitore dell’Emmy è un maestro nel creare mostri e effetti speciali grotteschi, è il papà di Vecna ​​in Stranger Things, il Re della Notte in Game of the Thrones e molte altre creature. Il bloater, fatto di una tuta ingombrante e parzialmente in CGI, è la sua ultima creazione.

Sotto il costume c’è Adam Basil, stuntman di cui è stato fatto un calco del corpo per poter creare il mostro:

Avevamo fatto una copia intera del suo corpo su cui abbiamo modellato le protesi con l’argilla. L’abbiamo realizzato con gommapiuma e lattice espanso, che è molto leggero. È quasi come la schiuma per la tappezzeria, un tipo di materiale molto spugnoso. Era tutto modellato e fuso in sezioni separate: la metà superiore, la testa, le braccia, le gambe. Avevamo una squadra che fabbricava tutte queste parti insieme. C’era una cerniera sul retro e intorno alla vita per poterle unire. Aveva tutte queste pieghe coi funghi che nascondevano cerniere e bottoni.

Per far risaltare i pezzi di fungo durante la scena notturna in cui il bloater massacra la squadra di soldati, la tuta di Basil era ricoperta da un lubrificante viscido:

La tuta era molto morbida, ma anche molto viscida e bagnata. Lo abbiamo coperto con questa soluzione gelatinosa, che ha dato una lucentezza a tutti i funghi. Avevamo un sacco di piccole spine e peli appuntiti conficcati nel suo corpo, come piccole escrescenze che spuntavano fuori. Per far vedere le forme, abbiamo dovuto coprirle con una lucentezza. Era come una trama che stavamo costruendo, quindi le spalmavamo costantemente, solo così le forme si sarebbero viste nel buio. Lo abbiamo coperto con questo lubrificante in modo che fosse bello e brillante.

