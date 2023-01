Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Anche Craig Mazin si è lasciato trasportare dalle emozioni dell’episodio 3 di The Last of Us, disponibile da ieri su Now.

In un recente Q&A con RadioTimes, il regista dell’episodio 3 Peter Hoar ha svelato che il cast, la troupe e persino gli showrunner Mazin e Neil Druckmann hanno trovato la storia emozionante quanto tutti gli altri:

Onestamente, Craig è stato un disastro emotivo durante le riprese dell’episodio 3 perché il suo cuore è troppo coinvolto. Ed è così che vede il mondo. È così che racconta le storie. E penso che non avrebbe mai funzionato per lui farlo in qualsiasi altro modo. E il gioco è così, la gente potrebbe pensare che non lo sia, ma onestamente, non ho mai giocato a un gioco del genere – è così sincero. Come ho detto, ho dovuto smettere perché era troppo farlo in una sola sessione. Sono passati mesi nel mezzo, prima che tornassi indietro e provassi a finirlo.

Il direttore della fotografia Eben Bolter ha aggiunto:

Una cosa grandiosa di Craig e che con questo adattamento non c’era mai la sensazione di ‘Voglio farlo a modo mio’. Non è mai stato così, è stato come un vero amore per il gioco. E nell’adattarlo per la televisione, usando persone reali, luoghi reali, come onoriamo il gioco, come rendiamo lo spirito del gioco nel modo più veritiero? Anche se il racconto è diverso.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Cosa ne pensate del lavoro di Craig Mazin finora su The Last Of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Radio Times