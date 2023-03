Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Su HBO e HBO Max è stato reso disponibile un episodio speciale di The Last of Us, dedicato al dietro le quinte dello show di successo.

Gli spettatori americani possono guardare Making of The Last of Us, un episodio extra di 31 minuti incluso nella The Last of Us Collection di HBO Max. Il documentario descrive nel dettaglio il dietro le quinte che ha portato alla produzione del fortunato adattamento del videogioco Naughty Dog.

Nell’episodio speciale, le star Pedro Pascal e Bella Ramsey, i creatori della serie e i produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann, i membri del cast Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandridge, Rutina Wesley, Ashley Johnson, Jeffrey Pierce, Storm Reid e gli artisti che hanno dato vita agli Infetti.

Nel nostro paese l’episodio al momento non è disponibile.

La serie è scritta da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann (il videogioco The Last Of Us) che ne sono anche i produttori esecutivi. The Last Of Us è una co-produzione Sony Pictures Television con Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan, e Rose Lam come produttori esecutivi. La serie è prodotta da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint, e Naughty Dog.

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

