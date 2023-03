Dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming su NOW

The Last of Us

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione del finale di stagione di The Last of Us, sono state pubblicate alcune foto dal dietro le quinte. Ovviamente non proseguite nella lettura se non volete spoiler.

Merle Dandridge che interpreta Marlene (anche nel videogioco) ha pubblicato una foto con Pedro Pascale Craig mazin, e una con Ashley Johnson.

Neil Druckmann ha invece pubblicato una foto di gruppo con tutti i doppiatori del videogioco che hanno partecipato alla serie tv:

La serie tv di The Last of Us è disponibile anche in italiano, su Now.

Vi piacciono questo foto dal dietro le quinte del finale di The Last of Us? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie tv nella nostra scheda.

Fonte: Instagram