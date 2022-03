Nella stagione 3 dipotremmo vedere anche le miniere di Mandalore, un luogo sacro per la gente di Din Djarin.

Il portale Bespin Bulletin, ha riportato di aver visto Din Djarin, Paz Vizsla, e l’armaiolo in un set con caverne vicino a El Segundo. Altri report aggiungono di aver visto anche sabbia nera e il blue screen, suggerendo che si tratti dell’ingresso delle miniere in cui Din troverà le acque viventi.

Il report si sposerebbe con quanto visto in The Book of Boba Fett, dove l’armaiolo ha scoperto che Din ha mostrato il proprio volto a Grogu e gli ha intimato di recarsi alle acque viventi sotto le miniere di Mandalore per redimersi.

Abbiamo lasciato Din e Grogu sulla loro nuova nave alla fine della serie dedicata a Boba Fett, li vedremo quindi immergersi in questa nuova location? Le riprese della stagione 3 di The Mandalorian sono tutt’ora in corso, nelle scorse settimane Carl Weathers ha confermato che tornerà a dirigere almeno un altro episodio.

