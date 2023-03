The Mandalorian 3: qual è il segreto delle acque viventi?

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il secondo episodio della stagione 3 di The Mandalorian è disponibile, e svela anche il segreto delle acque viventi sotto la superficie di Mandalore. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto la puntata.

Quando Din Djarin si immerge nelle acque viventi, viene trascinato a fondo. Bo-Katan si getta subito al salvataggio e una volta riabbracciato il mandaloriano, ricomincia a salire in superficie. Mentre risalgono però, i due si imbattono in un enorme esemplare di Mitosauro.

Per chi non lo sapesse, il teschio di Mitosauro è il simbolo dei Mandaloriani, e la bestia era creduta estinta. L’apparizione di un esemplare in vita invece, porta avanti la profezia dell’Armaiola, che potete sentire nell’episodio 5 di The Book of Boba Fett. Secondo la profezia, il ritorno del mitosauro avrebbe dato vita a una nuova era per Mandalore.

Per scoprire come reagiranno Bo-Katan e Din a questa scoperta però, dovremo aspettare la prossima settimana.

Le prime due stagioni di The Mandalorian sono disponibili su Disney+. La stagione 3 è iniziata l’1 marzo 2023.

