Brendan Wayne ha svelato i retroscena della stagione 2 di The Mandalorian raccontando il motivo per cui, per alcuni mesi, non ha potuto interpretare Din Djarin nelle scene in cui non si vede il volto del protagonista.

In occasione del SithCast Podcast, Wayne ha svelato di aver avuto dei seri problemi medici che lo hanno portato a subire 4 operazioni in poco più di un mese:

Stavo cercando di andarmene dall’ospedale… Ero in terapia intensiva. Era proprio all’inizio della seconda stagione. Sono stato davvero male, ma ho contattato alcuni dei miei amici, e Carl Weathers era uno di questi. Ho detto alla produzione che si trattava solo di appendicite, e pensavamo lo fosse, e che sarei rimasto distante dal set per un paio di giorni, e sarei ritornato.

La situazione, tuttavia, era più grave rispetto a quanto si potesse pensare:

Sono letteralmente morto e tornato in vita. Hanno detto: ‘Probabilmente non sopravviverà’. Mia figlia è tornata dall’università in modo da poter dire addio.

Wayne ha proseguito il suo racconto:

Ho trascorso 42 giorni in ospedale, 4 operazioni. Pesavo 63 chili. Ho avuto una sepsi e non lo sapevano. Quello che avevo in realtà era una patch usata per sistemare un’ernia che si era attaccata al mio intestino e lo aveva strappato. Sono riusciti a risolvere la situazione, non so come. Ho dovuto bendarmi ogni giorno sul set della stagione 2, perché avevo quella ferita aperta.

Brendan Wayne ha inoltre spiegato:

Sono tornato e l’idea era che avrei lavorato solo qualche giorno ogni tanto, e i primi cinque giorni in cui sono tornato, ho lavorato per 15 ore.

L’attore e controfigura ha raccontato di aver incontrato Timothy Olyphant poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale.

Brendan Wayne e lo stuntman Lateef Crowder, fin dall’inizio lodati anche dal protagonista Pedro Pascal, dalla terza stagione sono stati inseriti nei titoli di testa della serie The Mandalorian e hanno partecipato anche ai panel dedicati allo show durante la Star Wars Celebration del 2023.

