The Mandalorian: Ecco che fine farà Cara Dune dopo il licenziamento di Gina Carano

Al termine della stagione 2 di The Mandalorian, Gina Carano venne licenziata a causa di dichiarazioni controverse, ora lo show torna con nuovi episodi, ma che fine farà il personaggio di Cara Dune?

In una recente intervista con Deadline, i produttori esecutivi Rick Famuyiwa e Dave Filoni hanno parlato di cosa succederà a Cara Dune:

Cara è stata una parte importante e continuerà a far parte del mondo di Star Wars. L’assenza doveva essere affrontata nella parte creativa e Jon Favreau si è preso il tempo per pensarci. Era qualcosa di cui abbiamo discusso perché sapevamo che avrebbe avuto un impatto sullo show, ma allo stesso tempo, ciò che è stato al centro della serie tv sono due personaggi – Din Djarin e Grogu – quindi alla fine è stata solamente un personaggio al servizio di loro due e dei mandaloriani.

Filoni ha aggiunto:

È una grande galassia e abbiamo molti personaggi che vivono in essa. Molti personaggi stanno combattendo per il loro tempo sullo schermo, dovremo solo vedere man mano che la stagione si svolge quali sono le nuove avventure, ma è un grande personaggio, qualcuno che è stato vitale per gli inizi di Din Djarin. Ora la stagione 3 si occuperà principalmente dei Mandaloriani e della storia mandaloriana. Ci sono diversi personaggi che ha incontrato da Bo-Katan, che hanno molta più importanza, il che ha senso per dove sta andando il suo arco narrativo, per la storia di lui e di Grogu nello specifico.