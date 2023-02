The Mandalorian: Mercedes Monè vorrebbe venisse realizzato un film

The Mandalorian tornerà sugli schermi di Disney+ a marzo con la stagione 3 e i produttori e gli interpreti, ora anche Mercedes Monè, stanno parlando delle ricorrenti ipotesi che in futuro venga realizzato un film legato alla serie.

L’ex star del wrestling Sasha Banks, che ha cambiato il suo nome d’arte in Mercedes Moné iniziando un nuovo capitolo della sua carriera legata al ring in Giappone, ha infatti parlato delle sue speranze per le prossime fasi della sua attività come attrice a TV Insider.

L’interprete di Koska Reeves, ha dichiarato:

Oltre a Star Wars, vorrei essere in un film. Vorrei che ci fosse Koska Reeves in un film di Mandalorian. Quello sarebbe incredibile. Mi piacerebbe essere in qualsiasi tipo di saga come Fast & Furious, qualsiasi cosa che mio fratello appezzerebbe. Gli piacciono i film action.

Mercedes ha quindi aggiunto:

Non riesco a credere di far parte di due dei più grandiosi universi di sempre. L’universo del wrestling e quello di Star Wars hanno i fan più pazzi e migliori di sempre.

Che ne pensate? Ha ragione Mercedes Monè a volere un film tratto da The Mandalorian?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: TV Insider