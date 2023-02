The Mandalorian potrebbe continuare oltre la stagione 4

Dopo aver confermato di aver già scritto la stagione 4, Jon Favreau ha detto che non ha ancora pensato al finale di The Mandalorian.

Ospite del podcast Inside Total Film Favreau ha confessato che non sta ancora pensando al finale dello show.

No, non lo so. Penso che la bellezza della serie sia che si tratta di un capitolo centrale di una storia molto più ampia. E anche se avremo un finale nel tempo con questi personaggi, penso a come questi personaggi si adattino alla portata e alla scala più ampia, ma non ho in mente ancora un finale e non lo sto costruendo. Al contrario, mi piace che queste storie vadano avanti all’infinito. E quindi questi personaggi potenzialmente potrebbero stare con noi per un po’, e mi piace molto raccontare le loro storie e adoro il modo in cui si svolgono le avventure e non vedo l’ora di fare molto di più.