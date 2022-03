Qualche giorno fa Samuel L Jackson ha rivelato di avere chiesto a Bryce Dallas Howard di mettere una “buona parola” per il ritorno di Mace Windu, magari proprio in, o in un altro prodotto di

La regista e attrice è decisamente una delle persone da interpellare per le questioni legate a Star Wars, data la sua esperienza nel dirigere alcuni degli episodi più riusciti di The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Bryce ha quindi ricondiviso il video tratto dal podcast Happy, Sad, Confused con tre emoji degli occhi, rimanendo enigmatica sul da farsi.

Di seguito vi riportiamo nuovamente la richiesta di Samuel L Jackson:

Conservo ancora la speranza per il ritorno di Mace Windu. C’è una ricca storia di persone con una mano sola che tornano in scena in Star Wars. L’unica persona con cui ho parlato della cosa, di un mio possibile ritorno, è Bryce Dallas Howard perché abbiamo appena fatto un film insieme e lei ha diretto degli episodi di The Mandalorian. Le ho domandato “Pensi di poter essere in grado di aiutare un fratello? Ti sto simpatico vero?” e lei “Ma io ti adoro! Sei straordinario”. Al che le ho detto “Allora fammi rientrare in campo coach! Sono pronto! Imparerò a usare la spada laser con la sinistra, andiamo, fammi entrare in campo!”.

