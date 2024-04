Charlotte Stoudt, showrunner e produttrice della serie, ha condiviso qualche anticipazione riguardante la stagione 4 della serie The Morning Show, in arrivo prossimamente su Apple TV+.

Nella stagione 4 il futuro della trasmissione televisivo è stato messo a rischio e si sono formate alleanze inaspettate, mentre alcuni segreti sono stati usati come un’arma, e tutti hanno dovuto fare i conti con la propria morale.

Stoudt, durante l’evento Contenders TV organizzato da Deadline, ha ora spiegato che ritiene un dono poter creare dei personaggi che le persone amano e mostrarli mentre compiono cose complicate e a volte orribili. Commentando il rinnovo dello show, ha poi aggiunto:

Devo mettermi al lavoro e pensare a come torturarli un altro po’. E penso che l’altra cosa che amo dello show sia che ha l’opportunità di parlare dell’attualità. Siamo in questa specie di periodo folle in cui si mette in dubbio la verità, è sfuggente e spinta in ogni direzione. Penso che la tensione tra questa specie di lucentezza, glamour e capacità di essere sexy dello show e l’ansia che c’è alla base sia ciò che sostiene lo show.

Stoudt ha inoltre commentato l’uso di argomenti attuali come l’attacco al Campidoglio o il movimento MeToo dichiarando che nell’autunno 2021 era preoccupata pensando alla possibilità che certi argomenti, come quanto accaduto il 6 gennaio, non avrebbero più interessato il pubblico televisivo quando gli episodi sarebbero andati in onda:

Ero un po’ preoccupata per quella parte della trama, poi lo show è arrivato sugli schermi e avevo davvero torto ad esserlo.

La showrunner ha ammesso che la serie potrebbe andare avanti a lungo, considerando lo stato attuale della società. Parlando della quarta stagione, Stoudt ha quindi aggiunto:

Dobbiamo chiederci come ritornerà insieme il gruppo e come sarà la situazione? Ci addentriamo nel mondo dei DeepFake e dell’Intelligenza Artificiale, e dell’informazione scorretta legata alla guerra che stiamo ora vedendo in Medio Oriente, e cose simili. Stiamo cercando di capire di chi possiamo fidarci. E puoi fidarti di quello che stai vedendo? Puoi fidarti di te stesso? Puoi fidarti della tua testata?

Che ne pensate delle anticipazioni riguardanti la stagione 4 della serie The Morning Show?

Fonte: Deadline



