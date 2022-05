ha svelato che le riprese della stagione 3 dicominceranno a breve, confermandone così ilda parte diche, per ora, non ha rilasciato la conferma ufficiale.

In una recente intervista con Authority Magazine, l’attrice ha svelato cosa pensa del suo personaggio, confermando che le riprese della stagione 3 inizieranno presto:

Al momento, sto lavorando a The Wilds, che è disponibile su Amazon e di cui dovremmo iniziare presto a girare la stagione 3, quindi sono entusiasta. Mi piace il mio personaggio nella serie, Fatin, e guardare come cresce e in che direzione sta andando, dato che è più giovane di me.

Vi ricordiamo che recentemente le showrunner Sarah Streicher e Amy B. Harris hanno condiviso con Entertainment Weekly spiegazioni e anticipazioni, tra cui il fatt che la terza stagione svelerà dove si trova Nora e cosa accadrà dopo che ha aiutato Gretchen e finto la sua morte.

Harris ha spiegato che fin dalla prima stagione gli autori avevano delineato cosa sarebbe accaduto nella seconda e la direzione che prenderebbe la storia nella terza. Amy ha inoltre lodato il cast di attori, sostenendo che sono incredibilmente talentuosi e professionali, permettendo quindi alla serie di far esplorare diversi rapporti tra personaggi.

Siete contenti per il rinnovo per una stagione 3 di The Wilds? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Spoiler TV