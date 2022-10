Lisa Joy, la produttrice di Westworld, ha parlato recentemente dei possibili spinoff della serie tv con protagonista Evan Rachel Wood.

Impegnata nella promozione di The Peripheral per Amazon Prime Video, Lisa Joy ha confermato che al momento non ci sono piani per eventuali spinoff di Westworld, di cui vi ricordiamo la stagione 5 sarà l’ultima:

Non ho parlato di spin-off. Accidenti, non posso nemmeno pensarci… Mi ha sbalordito quello che mi hai appena chiesto. In questo momento sono qui pensando al mio lavoro su The Peripheral. Ho già a che fare con quella sequenza temporale, cercando di immergermi intorno a tutto questo. Ma no, sono così entusiasta da tutti i progetti che abbiamo in lavorazione in questo momento, e sono entusiasta di essere qui con il regista di The Peripheral Vincenzo Natali.

