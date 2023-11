Nella giornata ieri, Disney+ e Marvel Studios hanno annunciato la stagione 2 di What If, comunicando anche i titoli degli episodi.

I nuovi episodi di What If debutteranno il prossimo 22 dicembre in esclusiva su Disney+, con un nuovo episodio ogni giorno. Di seguito la lista completa:

2×01: E se… Nebula si fosse unita alla Nova Corps? (22/12)

2×02: E se… Peter Quill avesse attaccato gli Eroi più potenti della Terra? (23/12)

2×03: E se… Happy Hogan avesse salvato il Natale? (24/12)

2×04: E se… Iron Man si fosse imbattuto nel Gran Maestro? (25/12)

2×05: E se.. Captain Carter avesse combattuto Hydra Stomper? (26/12)

2×0 6: E se… gli Avengers si fossero uniti nel 1602? (27/12)

2×07: E se… Hela avesse trovato i Dieci Anelli? (28/12)

2×08: E se… Kahhori avesse rimodellato il mondo? (29/12)

2×09: E se… lo Strange Supremo fosse intervenuto? (30/12)

La stagione 2 di What If…? continua a seguire il viaggio de l’Osservatore, guidando gli spettatori attraverso il vasto multiverso e introducendo volti nuovi e familiari nell’Universo Cinematografico Marvel. La serie mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic con un incredibile cast di voci che, nella versione originale, include diverse star che riprendono i loro ruoli iconici. Gli episodi, che in questa stagione presentano personaggi amati dai fan come Nebula, Hela e Happy Hogan, sono diretti dal produttore esecutivo Bryan Andrews, mentre il produttore esecutivo AC Bradley è capo sceneggiatore.

La stagione 1 di What If è già disponibile su Disney+.

Cosa ne pensate dei titoli degli episodi della stagione 2 di What If? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios