Una serie tv dedicata a Wonder Man è attualmente in sviluppo per Marvel Studios, sarà prodotta dal regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Il regista Destin Daniel Cretton collaborerà con Andrew Guest, scrittore e produttore di commedie come Brooklyn Nine-Nine e Community, per una serie live-action su Simon Williams.

Guest sarà capo sceneggiatore della serie tv, mentre Cretton produrrà e probabilmente dirigerà uno o più episodi. Cretton ha firmato un contratto con Marvel Studios alla fine dell’anno scorso grazie al successo di Shang-Chi.

Lo sviluppo di Wonder Man è nelle fasi iniziali, ma se le cose dovessero andare per il verso giusto, le riprese potrebbero cominciare nel 2023. Di seguito le origini del personaggio nei fumetti:

Nato a Paterson, New Jersey, dai magnati dell’industria bellica Sanford e Martha Williams, Simon cresce in una famiglia disfunzionale segnata da una madre disturbata che riversa tutto il suo affetto su di lui poiché considera il primogenito, Eric, la “pecora nera” della famiglia in quanto “nato cattivo”, nonché da un padre rigido ma troppo pigro per inculcare la disciplina al figlio maggiore; crescendo Simon, sentendosi in parte responsabile per le azioni di Eric, tenta invano di stargli vicino ma non riesce ad impedire che questi si unisca al Maggia divenendo un criminale. Una volta adulto Simon eredita la società di famiglia scoprendola sull’orlo del fallimento poiché incapace di competere con le Stark Industries e, nel disperato tentativo di salvarla, si rivolge ad Eric ottenendo una grossa somma di denaro rubato da investire; il piano del giovane imprenditore viene tuttavia scoperto dalla polizia federale portando alla sua incarcerazione. L’odio nutrito da Simon nei confronti di Tony Stark, che incolpa delle sue sciagure, lo porta a stringere un accordo con il Barone Heinrich Zemo, che lo fa uscire di prigione grazie all’Incantatrice e gli conferisce dei superpoteri trasformandolo in un essere di pura energia ionica tramite un esperimento ribattezzandolo “Wonder Man” ed ordinandogli di infiltrarsi nei Vendicatori e tradirli a tempo debito permettendo così ai Signori del male di eliminare il gruppo di eroi. Per assicurarsi la sua totale obbedienza, Zemo comunica inoltre a Simon che la sua mutazione lo avrebbe ucciso a meno che non avesse assunto un antidoto che gli avrebbe fornito solo a missione conclusa ma, nonostante ciò, all’ultimo momento, Wonder Man decide di salvare i Vendicatori (apparentemente a costo della vita) poiché rimasto colpito dalla generosità e dall’altruismo mostratogli dagli eroi nel periodo passato assieme a loro.

Nella speranza che un giorno Wonder Man possa tornare in vita, Henry Pym decide dunque di conservarne i tracciati cerebrali nel suo laboratorio