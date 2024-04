Eli Yonemura e Chase Conley, registi di X-Men ’97, hanno recentemente parlato delle ispirazioni anime e dell’episodio dedicato ai videogiochi.

Parlando con ComicBook, Eli Yonemura e Chase Conley hanno svelato le loro aspirazioni per X-Men ’97, svelando che l’influenza degli anime è disseminata ovunque. Yonemura ha detto:

Conley ha aggiunto:

I due hanno poi parlato dell’episodio nel videogioco, che ha visto Jubilee e Sunspot venire risucchiati nel mondo di Mojo. Yonemura ha spiegato che il tutto aveva senso per la storia:

Penso che finché avrà senso nella storia, ora che abbiamo il budget e che Unreal 5 è praticamente simile alla vita reale. Quindi, essere in grado di esplorare ciò che è retrò adesso, il 16-bit, e renderlo effettivamente tangibile nello show, ho pensato che fosse grandioso. È stata una grande opportunità poterlo fare. E abbiamo anche la possibilità di inserire quanti più easter egg possibile per renderlo divertente, perché penso che Mojoworld sia semplicemente un bel posto dove stare. Mi viene quasi voglia di sentirmi come se volessi rimanere intrappolato anch’io in quel gioco, solo per vedere se potevo batterlo. Ma l’ultima volta che ho giocato al side scroller laterale degli X-Men, mi ci sono voluti 20 dollari per finirlo. Quindi non so se mi ci rimetterò farò presto.