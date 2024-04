Emi Yonemura, regista di X-Men ’97, ha svelato qualche dettaglio sull’inserimento di Madelyne Pryor nell’episodio 3 della serie animata.

In una recente intervista, Yonemura ha sottolineato come Madelyne sia stata aggiunta anche grazie all’esperienza della sua montatrice:

Uno dei motivi per cui sono stata chiamata per lavorare allo show è stato quello di assicurarmi di dare una buona voce femminile. Ora, mi identifico come trans, ma c’era qualcosa di così importante semplicemente nel comprendere la femminilità del cast. Ma inoltre, non avrei mai voluto che avessimo la sensazione che stessimo mettendo due donne l’una contro l’altra, perché odio questo cliché. E ho anche la sensazione che, se incontrassi un mio clone, vorrei solo farmi così tante domande. Vorrei conoscermi e dire, ‘Okay, facciamo una chiacchierata.’

Una cosa che ho davvero apprezzato di quell’episodio è stato lavorare su di esso con la mia montatrice Michelle, perché anche lei è diventata mamma di recente. Mentre ci stavamo lavorando, e in un certo senso scoprivamo qual è la differenza decisiva tra queste due donne, e ‘Come possiamo trovare questo momento per guarire Madelyne?’ Si parlava di Nathan e della maternità. Non era qualcosa a cui potevo necessariamente relazionarmi così come poteva fare Michelle, quindi è stato fantastico poter collaborare con lei e scoprire il momento giusto. Abbiamo parlato di come dare alla luce suo figlio sia stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto, ma è stato anche uno dei suoi ricordi preferiti, ho pensato che fosse così bello che volevo inserirlo nella serie. E ora Madelyne è sicuramente uno dei miei personaggi preferiti. Penso semplicemente che sia un capo. Quindi, è stato un vero piacere poter raccontare una storia femminile senza, necessariamente, uno sguardo maschile stereotipato alle spalle.