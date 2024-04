The Newton Brothers, compositori della colonna sonora di X-Men ’97, hanno ragionato sull’iconica theme song della serie animata.

Il duo, già confermato per la stagione 2, ha raccontato di quanto è iconica la theme song degli X-Men, e di come dovessero rispettarla nell’arrangiamento per X-Men’97:

L’abbiamo presa e sapevamo che quella musica è iconica, è un pezzo musicale perfetto e mi riporta a quella mia infanzia e semplicemente lo amiamo entrambi. Quindi penso che si tratti di trovare modi per fare le cose in modo sottile senza rovinarle. Stai lontano dalla grandezza. Aggiungi momenti in cui puoi aiutare a elevare qualcosa o, cambiare qualcosa in un modo che sembri più attuale perché penso che anche molti suoni di quell’epoca ti riportino agli anni Novanta.

X-Men ’97 è disponibile su Disney+.

Vi ricordiamo che tra i protagonisti ci sono Jean Grey, Cyclops, Storm, Wolverine, Beast, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop, e il maestro del magnetismo Magneto.

X-Men ’97: la trama

X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

