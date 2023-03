Yellowjackets: i creatori della serie non escludono lo sviluppo di uno spinoff

La serie Yellowjackets potrebbe forse avere in futuro degli spinoff.

I creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson, intervistati da The Hollywood Reporter, hanno infatti dichiarato che ci sono delle idee che potrebbero essere sviluppate.

Lo show ha già ottenuto il rinnovo per la terza stagione e il progetto, secondo quanto dichiarato dagli autori, dovrebbe essere composto in totale da cinque capitoli.

Lyle, parlando della possibilità di realizzare degli spinoff, ha ora ammesso:

Siamo consapevoli che si tratta di qualcosa a cui sono interessati, e noi certamente non escludiamo l’idea. Dovrebbe avere senso. Abbiamo un paio di idee in proposito.

Per ora, tuttavia, il team della serie non ha rivelato quali personaggi potrebbero essere al centro di una nuova serie o in che modo potrebbe nascere un’altra storia legata a quella originale.

Che ne pensate? Vi sembra una buona idea sviluppare degli spinoff di Yellowjackets?

Lo show racconta la storia di un gruppo di studentesse del liceo che sopravvivono a un incidente aereo e devono cercare di restare vive nonostante si trovino in una zona desolata e debbano affrontare freddo glaciale e numerosi problemi. Gli episodi mostrano inoltre cosa accade 25 anni dopo l’incidente.

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono Jason Ritter, Simone Kessell ed Elijah Wood.

La stagione 2 di Yellowjackets sarà disponibile su Paramount+ ad aprile.

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

