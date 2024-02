Arrivano nuove indiscrezioni dal dietro le quinte di Yellowstone, la serie TV ideata da Taylor Sheridan e John Linson che, negli ultimi mesi, ha fatto parlare molto di sé per via di rapporti decisamente turbolenti fra Sheridan e Kevin Costner, l’interprete di John Dutton.

Come noto, la quinta stagione, che sarà quella finale di Yellowstone (ma non del franchise che continuerà ad andare avanti con seguiti e spin-off), deve non solo andare ancora in onda ma deve proprio essere ancora realizzata: le riprese si terranno nel corso della primavera e dell’estate. I ben noti dissapori fra Kevin Costner e la produzione di Yellowstone sono stati discussi molto spesso a mezzo stampa, in modo più o meno diretto, sia dalla star citata che da Taylor Sheridan.

I motivi alla base dei dissapori sono imputabili alle richieste di natura monetaria e di organizzazione del lavoro fatti da un Kevin Costner deciso a massimizzare più possibile l’assegno staccato per lo show e ad avere tutto il tempo di cui aveva – e ha bisogno – per lavorare al suo kolossal western cinematografico in più capitoli Horizon: An American Saga (che, peraltro, avrebbe seri problemi di budget, come vi abbiamo spiegato in questo articolo).

A novembre, Matthew Belloni segnalava che le ultime indiscrezioni parevano andare tutte in direzione di una quinta stagione che si sarebbe chiusa senza il ritorno in scena di dell’attore e regista Premio Oscar che intanto, nel mentre, millantava d’intentare cause su cause alla Paramount.

Sono però trascorse diverse settimane e di cause contro la major produttrice di Yellowstone non c’è ancora traccia. Ed è sempre Matthew Belloni a spiegare nella sua newsletter che, probabilmente, non avverrà nulla di tutto questo dato che l’attore vorrebbe, in realtà, tornare nella seconda parte di Yellowstone per chiudere l’arco narrativo di John Dutton.

L’insider scrive infatti:

Dopo numerosi tentativi di riconciliazione e ultimatum, Sheridan, per impiegare il linguaggio della serie, ha portato Costner alla stazione dei treni e una volta terminato lo sciopero degli sceneggiatori ha scritto la seconda parte della quinta stagione senza John Dutton. Costner, apparentemente sorpreso che uno sceneggiatore televisivo gli tenesse testa, ha poi annunciato l’estate scorsa, durante un’udienza nel suo procedimento di divorzio, che probabilmente sarebbe finito in tribunale per la questione Yellowstone. Ma no, quella causa non si è poi materializzata e, dietro le quinte, mi dicono che uno dei rappresentanti di Costner sta ancora chiedendo a Sheridan di farlo tornare per completare il suo arco narrativo. Vedremo se ciò accadrà, ma c’è chi dice che Sheridan sia in realtà molto soddisfatto del modo in cui conclude la serie, senza Costner, e con le riprese in programma per questa primavera ed estate, il tempo stringe per una possibile riconciliazione. (Paramount e i rappresentanti coinvolti hanno rifiutato di commentare su questo).

Insomma, a quanto pare il riottoso Kevin Costner pare davvero aver trovato in Taylor Sheridan un “rivale” alla sua altezza in materia di personalità poco conciliante. Chiaramente continueremo a tenere gli occhi bene aperti per eventuali aggiornamenti…

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

