Problemi in vista per Horizon: An American Saga, l’ambizioso western di e con Kevin Costner che racconterà, in quattro parti, 15 anni di storia americana prima e dopo la Guerra Civile.

Attualmente, i primi due capitoli sono previsti per questa estate. Secondo un aggiornamento di qualche settimana fa, anche come conseguenza della scarsità di importanti release nel corso del 2024 dovute ai vari slittamenti causati dallo sciopero degli attori e degli sceneggiatori, la Warner, che si occuperà della distribuzione nei cinema di Horizon: An American Saga, sarebbe intenzionata a cercare di dare vita all’evento cinematografico dell’estate (ECCO I DETTAGLI). La release delle due pellicole è fissata aa poche settimane di distanza, il 28 giugno 2024 e il 16 agosto 2024.

La realtà dei fatti sarebbe però decisamente meno rosea stando alle indiscrezioni.

I problemi per Kevin Costner nascerebbero dal fatto che gli mancherebbero i fondi per girare gli altri due tasselli di Horizon: An American Saga.

Nella nota newsletter dell’insider Matthew Belloni possiamo leggere infatti:

C’era qualcosa che non andava con Kevin Costner ai Golden Globes? Sembrava… assente. Forse è preoccupato per Horizon, che è senza ombra di dubio il rischio dell’anno nel mondo cinematografico. Non uno, ma due western da oltre $100 milioni, il cui budget è stato fornito da misteriosi finanziatori e dallo stesso Costner, e rilasciati un po’ controvoglia da Warner Bros. a sei settimane di distanza durante il competitivo periodo estivo. E non Costner non avrà neanche Yellowstone su cui fare leva. È ufficialmente escluso dagli ultimi episodi a causa della sua sciocca disputa con Taylor Sheridan, e comunque non andranno in onda fino all’autunno.

Belloni aggiunge anche che se le prime due parti di Horizon non avranno delle buone performance al box-office, Kevin Costner potrebbe anche non riuscire a ultimare la saga.

Nonostante tutta questa incertezza, Costner sta cercando finanziatori disposti a investire nel terzo e quarto capitolo di quello che lui chiama una “Saga Americana”. Sì, vuole soldi per il terzo capitolo di un film che non è ancora stato distribuito. La mia ipotesi è che se i primi due film andranno abbastanza bene al box-office, ma non eccezionalmente (specie fuori dagli Stati Uniti, dove Costner ha avuto difficoltà persino a trovare distributori), e a meno che gli investitori non nominati dei primi film siano disposti a bruciare ancora dei soldi, i due ulteriori Horizon probabilmente non vedranno mai la luce. Costner potrà quindi passare oltre e fingere che la sua “saga” fosse destinata a terminare con due film comunque.

Quanto attendete Horizon? Ditecelo nei commenti!

FONTE: Puck

