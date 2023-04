Miranda Lambert ha rivelato che vorrebbe diventare una guest star di Yellowstone, svelando anche con quale ruolo.

L’attrice, intervistata da Entertainment Tonight, ha confermato che per alcune foto del 2009 ha posato negli spazi ora usati per le riprese dello show con Kevin Costner.

Miranda ha poi aggiunto:

Ho partecipato a un evento in Texas, durante il quale io e Taylor Sheridan abbiamo ricevuto una Texas Medal of Arts. Quindi abbiamo potuto parlare di questo stile di vita… Stavo proponendo le mie canzoni per farle usare nello show.

Nel 2012 la star della musica country ha recitato in una puntata di Law & Order: Special Victims Unit e ha ora ha ribadito:

Non sono mai stata un’attrice. Non è una delle mie cose preferite. Ho fatto una cosa ed è stata probabilmente l’unica. Non sto dicendo che non lo rifarò mai più. Ma se potessi interpretare me stessa… Sarebbe un po’ più facile.