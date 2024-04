Annie Potts ha ammesso di essere rimasta stupita e un po’ triste per la cancellazione della serie Young Sheldon, in occasione della stagione 7.

L’attrice, interprete di Meemaw, alcuni giorni fa aveva condiviso un emozionante video con cui diceva addio allo show.

Potts, intervistata da AssignmentX, ha ora ammesso:

Penso che sia triste, non me l’aspettavo. Siamo lo show numero uno sui network televisivi, e il numero uno su Netflix. Chi cancella una serie di questo tipo?

La serie prequel di The Big Bang Theory, tuttavia, stava avvicinandosi alla sua conclusione naturale, considerando che Sheldon sta per diplomarsi e presto si trasferirà a Pasadena, in California, per studiare a Caltech.

Fonte: AssignmentX