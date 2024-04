La stagione 7 della serie Young Sheldon sarà l’ultima e il protagonista Iain Armitage, durante un recente panel del PaleyFest, ha dichiarato che il finale

“chiuderà un cerchio”.

Zoe Perry ha anticipato:

L’ho trovato davvero dolce-amaro. Non è facile sapere che qualcosa che è stata così meravigliosa per noi sta per concludersi. Ma penso di poter parlare a nome di tutti quando dico che siamo realmente grati dalla possibilità avuta di raccontare questa storia, per averlo fatto così a lungo, per avere l’esperienza di scoprire la reazione del pubblico e quanto sia stato meraviglioso. Penso che stiamo semplicemente apprezzando tutto questo. Davvero.

L’attrice ha inoltre anticipato che dal finale si può aspettarsi la leggerezza, l’umorismo e il cuore che contraddistinguono da sempre lo show:

Armitage ha aggiunto:

Armitage, in un post condiviso dopo la conclusione delle riprese, ha condiviso un post in cui ripercorre la sua esperienza. L’interprete di Sheldon ha spiegato:

Questo sono io a 8 anni pronto per girare la mia prima scena che ho girato come Sheldon. Melissa Peterman mi ha chiesto recentemente cosa direi a me stesso se potessi tornare indietro nel tempo. Forse non gli direi nulla e lascerei che la vita si evolva come accade, ma penso sarebbe così sorpreso e felice nel vedere dove siamo ora. Io lo sono di sicuro. Non penso che questo ragazzino avrebbe potuto anticipare cosa avremmo provato girando la nostra ultima scena dopo tutti questi anni. Grazie, troupe fantastica, passata e presente, e a chi è stato lì per tutto il tempo. Vi voglio così tanto bene!