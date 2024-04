Raegan Revord, al termine delle riprese della stagione 7, ha condiviso su Instagram un post in cui compie un bilancio della sua esperienza sul set della serie Young Sheldon.

La giovanissima attrice ha infatti pubblicato delle foto che la ritraggono nei vari anni in cui ha recitato nello spinoff prequel di The Big Bang Theory.

Raegan ha quindi scritto:

Dicono che sia necessario un villaggio per crescere un bambino e penso di aver avuto il più incredibile villaggio grazie al nostro cast, alle guest star, alla troupe e ai produttori, Grazie per aver resto questo posto divertente, sicuro e amorevole per crescere una ragazzina.

Revord ha aggiunto:

Questo personaggio, queste persone, e questo show hanno cambiato la mia vita per sempre. Grazie per l’infanzia e i ricordi più meravigliosi. (E grazie per avermi amato anche durante la mia fase Baby Shark).

Tra gli scatti e i video c’è anche quello in cui è evidente la commozione dell’interprete di Missy durante l’ultimo giorno sul set.

I fan di Young Sheldon, che hanno apprezzato molto il personaggio di Missy, sperano di rivedere la ragazzina in occasione dello spinoff dedicato a Georgie e Mandy, che verrà prodotto prossimamente. Per ora, tuttavia, non c’è alcuna conferma e bisognerà aspettare per scoprire se Raegan sarà coinvolta.

Che ne pensate del bilancio di Raegan Revord dopo 7 stagioni di Young Sheldon?

Fonte: Instagram