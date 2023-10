La recensione di Everybody Loves Diamonds, serie disponibile su Amazon Prime Video.

Al giorno d’oggi le serie si giocano tutti nei primi minuti. C’è talmente tanta concorrenza nel panorama seriale che gli autori devono trovare un modo di ingaggiare lo spettatore e convincerlo a dedicare otto ore della sua attenzione a una storia. Non hanno molto tempo per essere persuasivi. Everybody Loves Diamonds cerca di farlo portandoci rapidamente al culmine di una rapina clamorosa. Ad Anversa dei ladri stanno svaligiando il caveau del World Diamond Center. Il colpo si conclude con successo mettendo in ginocchio i potenti di tutto il mondo che custodivano lì il loro prezioso patrimonio.

La struttura narrativa della serie

Ci sono film di rapine che passano due ore per arrivare a quel momento. La serie diretta da Gianluca Maria Tavarelli e scritta da Stefano Bises, Michele Astori, Giulio Carrieri e Bernardo Pellegrini decide invece di partire sin da subito sul più bello per poi costruire...