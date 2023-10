La recensione dell’episodio 1×07 di Gen V, intitolato Malati, disponibile su Prime Video

Ormai abbiamo finito i complimenti per Gen V. La nuova serie ambientata nel malato mondo di The Boys si è rivelata una vera sorpresa, dimostrandoci come sia ancora possibile raccontare storie emozionanti con protagonisti dei supereroi. In un mercato cinematografico e televisivo che si ostina a ripetere stilemi tipici delle produzioni di vent’anni fa, il team composto da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke decidono di andare nella direzione opposta. Il risultato? Un successo di pubblico e di critica, che ha permesso alle avventure di Marie Moreau di venire apprezzate da tutti coloro che hanno deciso di dar loro una possibilità.

Manca ormai sempre meno al finale di stagione, previsto per la prossima settimana. Le pedine sono tutte disposte sulla scacchiera e i giocatori svelano gradualmente le proprie mosse. Ve lo diciamo subito: questo settimo episodio ci ha conquistati sin dal...