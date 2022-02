Grey’s Anatomy 18×09: chi resta, chi va, chi sopravvive

Nonostante le 18 stagioni, che si sentono tutte, Grey’s Anatomy continua a funzionare abbastanza bene quando decide di tirare fuori dal cilindro situazioni drammatiche che portano ad inaspettate conseguenze e No Time to Die non ha fatto eccezione.

CAUSA EFFETTO: OWEN RESTA, HAYES SE NE VA

Il finale di metà stagione di dicembre ci aveva lasciato letteralmente appesi, senza sapere quale sarebbe stato il destino di Owen Hunt che aveva deciso di sacrificarsi lasciando che Hayes e Teddy uscissero per primi dalla macchina in cui viaggiavano, rimasta in bilico su un baratro. Convinto di essere sul punto di morire, Owen aveva pregato Hayes di occuparsi al posto suo dei veterani che gli si fossero rivolti per un aiuto con il suicidio assistito, intervenendo dove lui non avrebbe più potuto.

Come avevamo già sotto...