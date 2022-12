Il leitmotiv di “The Break” è la ricerca: tutti cercano qualcosa o qualcuno, alcuni sanno cosa, altri non ne hanno idea, altri sono confusi su cosa cercare. Da Asriel a Marisa, da Will al Magisterium, tutte le storylines del secondo episodio di His Dark Materials sono unite da questo filo rosso comune, e tuttavia non potrebbero essere più slegate fra loro.

LEGGI – la nostra recensione del primo episodio

Prendiamo Mary Malone (Simone Kirby): l’intrepida scienziata si trova nel mondo di Ogunwe (come ha fatto ad arrivarci non è dato sapere) alla ricerca di risposte a domande che ancora non conosce e nel suo vagare si imbatte in due sorelle. Le tre si siedono a chiacchierare di patriarcato e padri assenti e per quanto sia adorabile vederla confortare ragazzine in qualsiasi mondo si trovi, il suo viaggio verso la verità sembra procedere un po’ troppo a rilento.

Parlando di padri che abbandonano le figlie, Asriel dà il benvenuto al Comanda...