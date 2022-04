Hiyama Kentaro è incinto, la recensione della serie disponibile su Netflix

Cosa succederebbe se da un momento all’altro e senza una ragione precisa anche gli uomini cominciassero a rimanere incinti, e si dovessero quindi confrontare con tutti i problemi, gli imprevisti, i dubbi e i dolori che, per nove mesi e oltre, solitamente spettano alle donne? Lo spunto da cui parte Hiyama Kentaro è incinto, prodotta da TV Tokyo, distribuita da Netflix e tratta dall’omonimo manga di Eri Sakai, potrebbe far pensare a una serie femminista e che riflette, nel modo più estremo possibile, sui tradizionali ruoli di genere in un Paese nel quale questi stessi ruoli sono ancora profondamente radicati nella cultura e quindi nella società. Non fatevi ingannare, però: per quanto la serie affronti qui e là questi discorsi, il vero cuore della faccenda è tutt’altro – e cioè che Hiyama Kentaro è una serie pro-life.

