No Activity – Niente da segnalare, la recensione della serie comedy su Amazon Prime Video.

L’idea di basare tutto sull’assenza di azione, all’interno di una cornice di genere quale il poliziesco che sulla dinamicità basa invece tutto, non è affatto male. Come Seinfeld è una serie sul nulla, Camera Caffè lo è sulla noia e sulla frustrazione lavorativa, No Activity – Niente da segnalare si svolge nei momenti di pausa tra una retata e l’altra. L’attesa è gran parte del lavoro dei poliziotti e della squadra che li segue. Lo è anche dei criminali che aspettano per lunghe ore l’arrivo di carichi illegali. Nei film, solitamente, tutto questo viene tagliato per passare subito al sodo. Laura Grimaldi e Paolo Piccirillo basano invece la loro scrittura comica solo su questi momenti, in cui la noia diventa rivelatrice della personalità infantile, comica e surreale sia delle guardie che dei ladri.

Il cast sostiene il progetto

Il format è quello australiano di No Activity